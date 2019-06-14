Автомобиль разбил витрины и въехал в супермаркет под Петербургом: видео

Автомобиль Audi въехал в магазин крупной торговой сети в городе Пушкине под Санкт-Петербургом, по предварительным данным, никто не пострадал.

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По фотографиям, размещенным в социальной сети «ВКонтакте» видно, что некоторые люди продолжали, как ни в чем не бывало, занимать место в очереди.

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Пользователи Сети под снимками оставили множество ироничных комментариев, предложив варианты причины инцидента.

«За скидками заехал?», - написал Алексей Фроленков.

«Ох, уж эти акции», поддержал Слава Гурьянов.

«Там же фарш по супер цене», - написала Инна Хит.

«Фарш за 99,90 стоил того», - отметил Сергей Михеев.

«Свободная касса…», - написал Максим Марков.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что информация о происшествии уточняется, на месте работают сотрудники полиции.