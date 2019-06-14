Друзья сноубордиста Кольцова открыли сбор, чтобы вернуть его тело в Россию

Друзья чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова проводят сбор средств, чтобы вернуть на родину тело спортсмена, убитого в начале недели в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила обладательница Кубка Европы в дисциплине хафпайп Алена Алехина, передав «Звезде» обращение от коллег и друзей Кольцова.

«Дима всегда делал для других больше, чем для себя. Теперь наша очередь сделать хоть что-то для него», - говорится в тексте письма.

Спортсмен погиб в результате огнестрельного ранения. В понедельник, 10 июня 31-летний Ретт Маккензи Нельсон открыл огонь по прохожим из окна своей машины. Рядом с Кольцовым находился еще один мужчина, однако он не пострадал. Не известно, стрелял ли он целенаправленно в спортсмена или же он целился в сопровождающего его человека.

Через какое-то время Нельсон застрелил помощника шерифа в гражданской одежде. Сейчас убийца задержан, мотивы преступления выясняются.

Известно, что злоумышленник ушел из дома еще в конце мая и не вернулся обратно, при себе у нег был пистолет. Преступник употреблял наркотики. Теперь ему грозит пожизненное заключение либо смертная казнь.

Дмитрий Кольцов - российский сноубордист, скейтер и серфер. Он был членом сборной России и Москвы по сноуборду, а также чемпионом РФ.