«Чудовищная случайность»: коллеги сноубордиста Кольцова шокированы его гибелью

Коллеги российского сноубордиста Дмитрия Кольцова, также известного, как «Копчик», шокированы гибелью 31-летнего спортсмена, ставшего жертвой стрелка в американском Лос-Анджелесе.

«В результате страшного стечения обстоятельств мы потеряли удивительного и очень любимого нами человека, нашего невероятно доброго Диму, нашего смешного Копчика, который людей вокруг себя всегда ставил прежде самого себя, излучал удивительную энергию и свет. В эту потерю не хочется верить, это невозможно осознать и принять. Чудовищная случайность. На его месте мог быть каждый», - говорится в опубликованном от имении коллег заявлении, которым поделилась со «Звездой» обладательница Кубка Европы в дисциплине хафпайп Алена Алехина.

Трагедия произошла 10 июня в Лос-Анджелесе, пишет The Los Angeles Times. По данным издания, убийцей оказался 31-летний Ретт Маккензи Нельсон. Злоумышленник открыл стрельбу, находясь в машине. Рядом с россиянином был еще один человек, но он не пострадал. Агентство пишет, что Нельсон целился в обоих мужчин.

Совершив злодеяние, преступник пустил пулю в затылок заместителю шерифа Джозефу Солане. Не известно, знал ли Нельсон, что стреляет в сотрудника правоохранительных органов или нет. Солана скончался спустя пару часов. Шериф был одет в гражданскую одежду, при нем не было жетона и оружия. Преступник помещен под стражу, ему грозит пожизненный срок либо смертная казнь.

Дмитрий Кольцов - российский сноубордист, скейтер и серфер. В прошлом, член сборной России и Москвы по сноуборду, обладатель звания чемпион России.