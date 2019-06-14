Федерация сноуборда РФ выразила соболезнования семье погибшего Кольцова
Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был убит в Лос-Анжелесе 10 июня.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Дмитрий Кольцов Facebook
Федерация сноуборда России выразила соболезнования родственникам и друзьям погибшего в Лос-Анжелесе сноубордиста Дмитрия Кольцова.
«Мы выражаем соболезнования родным и близким», - сказали «Звезде» в Федерации сноуборда России.
Как пишет издание Los Angeles Times, в убийстве подозревают 30-летнего Ретта Маккензи Нельсона, он открыл стрельбу не покидая машины.
Дмитрий Кольцов скончался на месте. Спортсмену был 31 год.