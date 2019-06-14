Трамп объявил об отставке Сары Сандерс с поста его пресс-секретаря

Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома в конце июня, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас», - написал он в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что Сандерс особенный человек с необыкновенными талантами. По его словам, она проделала «невероятную работу» на своей должности, которой отдала 3,5 года.

Трамп выразил надежду, что в Арканзасе она будет баллотироваться на пост губернатора штата, так как она была бы фантастическим руководителем, подчеркнул он.

«Я горда работой, которую я делала, и это самая лучшая работа, которой я всегда буду гордиться ... Но я мама, у меня двое прекрасных детей» - сказала она и добавила, что продолжит «беспрекословно поддерживать президента».

Напомним, Сара Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома 26 июля 2017 года, сменив на посту Шона Спайсера.