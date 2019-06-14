Тренер сборной РФ выразил соболезнования из-за гибели сноубордиста Кольцова
Обвиняемому грозит пожизненный срок без возможности досрочного освобождения или смертная казнь.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Президент общероссийской общественной организации Федерация сноуборда России, тренер национальной сборной Денис Тихомиров выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Кольцова, который скончался в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения.
«Мы очень соболезнуем» - сказал он «Звезде».
Убийство произошло 10 июня в первой половине дня. Злоумышленник застрелил спортсмена, а через некоторое время полицейского. Сейчас убийца задержан. Им оказался 30-летний Ретт Маккензи Нельсон.
Мотивы преступления неизвестны. Обвиняемому грозит пожизненный срок без возможности досрочного освобождения или смертная казнь.