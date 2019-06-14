Посольство РФ подтвердило гибель чемпиона России по сноуборду в США
Убийство сноубордиста Дмитрия Кольцова произошло в Лос-Анджелесе 10 июня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин подтвердил гибель 31-летнего российского сноубордиста Дмитрия Кольцова.
«Консульство направило соответствующие запросы американским властям, выясняем обстоятельства произошедшего, поддерживаем связь с родственниками погибшего», - прокомментировал «Звезде» пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин.
По данным издания Los Angeles Times, в совершении преступления подозревают Ретта Маккензи Нельсона. По предварительной версии, мужчина открыл стрельбу, находясь в автомобиле. Кольцов погиб на месте.
Правоохранители выясняют детали произошедшего.
Ранее Дмитрий Кольцов выступал за сборные Москвы и России по сноуборду.