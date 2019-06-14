«Заноза для Запада»: политолог объяснил ситуацию вокруг покупки Турцией С-400

В июле в Турцию должна поступить первая партия С-400 из России. Против приобретения Стамбулом российских зенитных ракетных систем выступают США.

Политолог Иван Стародубцев в интервью «Звезде» рассказал, что вопрос о поставках С-400 в Турцию закрыт. Он убежден, что Вашингтон не сможет противостоять закупке.

«Обращает на себя внимание частота заявлений президента Турции, где он говорит, что вопрос по С-400 решен. С частотой через день выступает президент и министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Они говорят, что вопрос по С-400 решенный», - поделился Стародубцев.

Эксперт считает, что «С-400 - это очень большая заноза для Запада», вопрос, который вызывает у США крайнее раздражение.

«Есть у С-400 вопрос оборонный, чисто для Турции, вопрос экономический, вопрос внешнеполитический, вопрос внутриполитический», - подчеркнул специалист по Турции.

Стародубцев рассказал, что у Турции нет своей системы противовоздушной обороны, а значит, страна уязвима с воздуха, что показала попытка военного переворота в июле 2016 года, когда самолеты спокойно летали над Стамбулом.

Кроме того, Турция пытается развивать свою оборонно-промышленную индустрию и планирует войти в ближайшие годы в ТОП-10 экспортеров вооружения. Политолог считает, что приобретение С-400 - это еще и внутриполитический вопрос для Стамбула. Приобретение ЗРК будет свидетельствовать о том, что страна не зависима от Запада.

Стародубцев обратил внимание и на внешнеполитический вопрос. Он полагает, что Турция, покупая С-400, «дразнит» Запад. Специалист рассказал, что страна давно решилась на приобретение систем и сейчас лишь рассматривает вопрос установки. Одна система будет защищать столицу Анкару, другая проблемное Эгейское побережье страны, а третья - турецко-сирийскую границу.