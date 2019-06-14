Кот Алибасова найден: директор шоумена рассказал подробности

Пропавшего кота Бари Алибасова по кличке Чуча нашли. Как сообщил представитель артиста, днем, 14 июня, на номер, указанный на сайте «На-На», позвонил парень и сказал, что кот у него.

«Через 10 минут мы были уже на месте», – отметил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По словам молодого человека, кота он обнаружил 12 июня в Столовом переулке.

«Я открыл дверь в подъезд и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и вероятнее всего он потерялся», - поделился он.

Помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь заявил, что от вознаграждения в 800 тысяч рублей молодой мужчина отказался.

Кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс пропал 11 июня во время пресс-конференции, мероприятие проводилось в квартире артиста.