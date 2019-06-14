Чемпиона России по сноуборду убили в Лос-Анджелесе

Неизвестный застрелил победителя чемпионата России Дмитрия Кольцова. Убийство 31-летнего спортсмена произошло 10 июня в Лос-Анджелесе.

В совершении преступления подозревается 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, пишет газета Los Angeles Times. По версии следствия, мужчина открыл стрельбу, находясь в машине. Перед этим предполагаемый убийца о чем-то общался со сноубордистом. Нельсон стрелял в Кольцова и еще одного мужчину.

Спортсмен погиб на месте, а его спутник выжил. О состоянии последнего не сообщается, не известно, попал ли он в него. Позднее Нельсон застрелил заместителя шерифа Лос-Анджелеса Джозефа Солано. Мужчина не был знаком с полицейским. Пуля попала в затылок Солано, а вскоре он скончался. Мотивы стрелка пока не ясны.

Преступника также подозревают в грабеже заправки и супермаркета. Известно, что Нельсон ушел из дома с пистолетом и что у него были проблемы с наркотиками. Сейчас он арестован. По законам штата Калифорния его ждет смертная казнь либо пожизненный срок.