МИД России прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ЧП, которое произошло в Оманском заливе 13 июня.

«Решительно осуждаем произошедшие атаки, кто бы ни стоял за их организацией. Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов», - сообщается на сайте МИД РФ.

Кроме того, заявлении отметили, что обвинять кого-либо в причастности к произошедшему до завершения тщательного международного расследования недопустимо.

В Оманском заливе были атакованы два танкера, в составе экипажа одного из них находилось 11 россиян. Всех моряков спасли.