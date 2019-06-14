Севастопольский суд освободил капитана украинского судна

Суд назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Балаклавского районного суда.

«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей», - пояснили в судебной инстанции.

В связи с тем, что Новицкий ранее содержался под стражей, от назначенного наказания его освободили. Также ему отменили подписку о невыезде.

«В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», - заявили в пресс-службе.

Напомним, весной 2018 года ФСБ задержала судно ЯМК-0041 и команду из пяти украинцев рядом с берегами Крыма за незаконный промысел рыбы.

На капитана Виктора Новицкого было возбуждено уголовное дело, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Новицкий содержался в СИЗО Симферополя, но потом его отпустили под подписку о невыезде.

Украинских моряков обменяли на экипаж российского судна «Норд», которое было задержано Украиной в Азовском море в марте 2018 года.