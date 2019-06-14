Кровавая драма в семье Соколовых: версия, почему в доме хоккеиста произошло убийство

В семье экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова произошло убийство. Его жену Ирину, по неподтвержденным данным, мог зарезать один из двух сыновей. Трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области.

По версии следствия, в доме в момент трагедии находились три человека: супруга хоккеиста, 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Соседи узнали о смерти женщины, когда к ним прибежал измазанный в крови младший брат. Он заявил, что Максим убил мать и попытался расправиться с ним.

Под подозрение правоохранителей попали оба сына, пишет сайт «Комсомольской правды». Дело в том, что Максима с перерезанным горлом нашли в бессознательном состоянии рядом с трупом женщины.

По одной из версий, молодой человек попытался покончить жизнь самоубийством и порезал себя сам. Когда Арсений увидел изрезанное тело матери и раненного Максима, он нанес ему еще несколько ударов ножом.

Однако позже появилась информация, что убийцей якобы мог стать младший брат, который завидовал Максиму. По данным издания, старшему, который был первенцем в семье, всегда уделялось больше внимания. Ребенок с трех лет встал на коньки и пошел по стопам отца. Он делал большие успехи в хоккее, как и отец, стал вратарем, а позже играл за молодежную команду СКА.

В то же время, по словам Арсения, в последнее время Максим вел себя агрессивно и якобы даже разбил стекло в машине матери и телевизор. В СК считают подозреваемым как самого Арсения, поскольку на допросе он дал противоречивую информацию и путался в показаниях, так и его брата. С последним следователям еще не удалось пообщаться, поскольку он в тяжелом состоянии находится в больнице. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела об убийстве.