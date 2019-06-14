На берег Байкала выбросило мертвых рыб и раков

В бухте Губа Сеногда на берегу Байкала, что на 8 км севернее от Северобайкальска, найдены сотни мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса.

Для того, чтобы выявить причины случившегося, эксперты взяли пробы воды, донных отложений и самой рыбы, образцы отправили в лабораторию.

По словам заместителя руководителя Управления Россельхоза по Иркутской области и Республике Бурятия Василия Гармаева, исследования материалов будут продолжаться четыре недели.