Мадонна выпустила новый альбом «Madame X»

Популярная певица Мадонна выпустила 14-й студийный альбом «Madame X». В него вошло 15 композиций, в том числе совместные записи с Swae Lee, Quavo и другими.

«Мадам повсюду. Мой новый альбом уже вышел», - написала исполнительница на своей странице в Twitter.

О выходе нового альбома Мадонны стало известно в апреле.

«Мадам Икс - секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму», - объясняла певица концепцию новой пластинки.

Ранее Мадонна представила несколько песен с нового альбома и выпустила для них видео: «Medellín», «Dark Ballet», и «Crave». Еще одну композицию «Future» она исполнила на «Евровидении». Предыдущая пластинка Мадонны «Rebel Heart» вышла четыре года назад, в 2015 году.