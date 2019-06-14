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В Ставропольский край прибыла икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный»

Татьяна Полуказакова
18:40 14.06.2019
В Буденновске икона пробудет до 21 июня, а затем отправится в Ставрополь.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» доставлена на военный аэродром Чкалово вблизи города Буденновск Ставропольского края. Военный воздушный борт с иконой встретил почетный караул Буденновского гарнизона, летчики оперативно-штурмовой и армейской авиации ЮВО, представители духовенства Георгиевской и Прасковейской епархий, а также силовых структур и администрации Ставропольского края.

Колонна военной техники доставила «Спас Нерукотворный» и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства в храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Ее сопровождали военная полиция и военная автоинспекция.

Когда икона прибыла в храм, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон отслужил молебен, после чего все прихожане смогли приложиться к ней и святым мощам.

В Буденновске икона пробудет до 21 июня, а затем ее перевезут в Ставрополь, где ей смогут поклониться до 4 июля.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО будет проводиться также в Краснодаре, Адлере, Владикавказе и Астрахани.

Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находятся восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

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