В Ставропольский край прибыла икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный»

Икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» доставлена на военный аэродром Чкалово вблизи города Буденновск Ставропольского края. Военный воздушный борт с иконой встретил почетный караул Буденновского гарнизона, летчики оперативно-штурмовой и армейской авиации ЮВО, представители духовенства Георгиевской и Прасковейской епархий, а также силовых структур и администрации Ставропольского края.

Колонна военной техники доставила «Спас Нерукотворный» и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства в храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Ее сопровождали военная полиция и военная автоинспекция.

Когда икона прибыла в храм, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон отслужил молебен, после чего все прихожане смогли приложиться к ней и святым мощам.

В Буденновске икона пробудет до 21 июня, а затем ее перевезут в Ставрополь, где ей смогут поклониться до 4 июля.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО будет проводиться также в Краснодаре, Адлере, Владикавказе и Астрахани.

Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находятся восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.