Уволенное Додоном правительство уйдет в отставку в Молдавии

Правительство Павла Филипа, которое было уволено президентом Молдавии Игорем Додоном, уйдет в отставку. Об этом сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.

«Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку», - цитирует Чеботаря РИА Новости.

По мнению демократов, так политический кризис в стране частично разрешится.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», - заявил Чеботарь.

Сейчас сторонники Демократической партии Молдавии блокируют палатками входы в здание правительства, Конституционного суда и министерств. Чеботарь попросил их поддержать решение партии.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале месяца. Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Спустя три месяца ожидания у страны появилось новое правительство во главе с Санду. Но эти решения были объявлены незаконными Конституционным судом. Он назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и установил дату досрочных выборов. В ответ на это парламент заявил о попытке находившейся у власти Демпартии через судей узурпировать власть.