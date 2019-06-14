В мороженом и кофе: как поместить котиков в еду и стать популярной
Художница из Санкт-Петербурга создала проект «Cats in Food».
© Фото: cats_in_food, Instagram
Что будет, если совместить любовь к кошкам и фотошоп? Ответ на этот вопрос знает российская художница.
Ксения Закамская из Санкт-Петербурга решила объединить два своих увлечения и создала проект «Cats in Food» - «Кошки в еде». Кот в кофе, на тортике, в бургере и не только - свое творчество девушка публикует на своей странице в Instagram. За ее работами следит уже 168 тысяч подписчиков.