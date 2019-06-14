Минобороны: возгорание на полигоне «Погоново» локализовано
Пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
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Возгорание на полигоне «Погоново» в Воронежской области полностью локализовано. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«14 июня в Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону "Погоново", огонь перекинулся на территорию полигона», - сообщили в военном ведомстве.
В сообщении отмечено, что силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории.