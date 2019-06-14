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Экипаж рассказал, что танкер в Оманском заливе повредил «летающий объект»

Денис Шурыгин
Александра Арсентьева
18:10 14.06.2019
Напомним, 13 июня сообщалось о нападении на два танкера в Оманском заливе. После атаки на них произошли пожары.
© Видео: ТРК "Звезда"

Глава компании Kokuka Sangyo Ютака Катада заявил, что экипаж танкера Kokuka Courageous во время второй атаки видел «летающий объект», таким образом, это не могла быть торпеда. Об этом сообщает агентство Киодо.

В настоящее время ситуация стабильная, вероятности того, что танкер затонет, нет.

«До тех пор, пока в этом районе будет разрешено курсирование судов, мы, заручившись согласием членов экипажа, продолжим навигацию», - заявил Катада.

При этом он добавил, что было две атаки. Во второй раз экипаж заметил некий «летающий объект», а это исключает возможность торпедной атаки. Глава компании отметил, что танкер отбуксируют в направлении Арабских Эмиратов. Весь экипаж вернулся на судно и ведет работу по восстановлению подачи электричества от запасных источников электроэнергии. Когда происходила атака один из 21 членов экипажа получил легкие травмы. Топливо и груз не пострадали.

Напомним, 13 июня сообщалось о нападении на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе. После атаки на обоих судах произошли пожары. Члены экипажа, среди которых было 11 россиян, были спасены экстренными службами Ирана и направлены в порт Яск.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил позицию Вашингтона по поводу произошедшего. Ответственность за атаку США возложили на Тегеран.

В свою очередь, в Иране, претензии Соединенных Штатов назвали безосновательными.

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