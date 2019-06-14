Джонсон признался в употреблении наркотиков
Он сказал, что пробовал наркотики в подростковом возрасте.
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Кандидат на пост лидера Консервативной партии Великобритании, бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что употреблял кокаин.
По сообщению Mirror, он признался, что употреблял наркотики один раз в подростковом возрасте.
На вопрос, принимал ли он кокаин после этого, политик ответил отрицательно.
Согласно опросу, Борис Джонсон является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй.