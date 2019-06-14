Джонсон признался в употреблении наркотиков

Кандидат на пост лидера Консервативной партии Великобритании, бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что употреблял кокаин.

По сообщению Mirror, он признался, что употреблял наркотики один раз в подростковом возрасте.

На вопрос, принимал ли он кокаин после этого, политик ответил отрицательно.

Согласно опросу, Борис Джонсон является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании после отставки нынешней главы правительства Терезы Мэй.