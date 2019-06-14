Мантуров заявил о штатной работе техники при катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Техника и системы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» сработали штатно в день крушения лайнера в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ссылаясь на предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета.

«Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет. Когда отключился автопилот, но при этом система настолько четко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полет», - заявил глава Минпромторга РФ.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск 5 мая. В тот вечер молния ударила в нос летящего лайнера и вывела из строя всю электронную систему. Самолет перешел в режим ручного управления и пилот принял решение вернуться в аэропорт.

Во время приземления у воздушного судна сломалось шасси, начался пожар. Летательный аппарат быстро воспламенился, погибли 41 из 78 человек, находившихся на борту.