«Добыла 50 кг угля»: Чичерина спустилась в шахту на Донбассе
Российская певица Юлия Чичерина спустилась в одну из шахт на Донбассе. Там проходили съемки ее клипа на песню «Его Оплот», посвященную памяти Александра Захарченко.
«Я впервые спустилась в шахту и добыла 50 кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! Еле отмылась, только с третьего раза получилось», - сказала Чичерина сайту «Комсомольская правда».
Клип снимали в шахте «Горняк 95». После съемок Юлия выступила и перед рабочими.
«Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар», - сказала Чичерина.
Она поблагодарила шахтеров за опыт и отметила, что была потрясена.
Чичерина неоднократно ранее выступала в ДНР и ЛНР, в том числе и на передовых позициях для ополченцев.