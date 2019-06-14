«Добыла 50 кг угля»: Чичерина спустилась в шахту на Донбассе

Российская певица Юлия Чичерина спустилась в одну из шахт на Донбассе. Там проходили съемки ее клипа на песню «Его Оплот», посвященную памяти Александра Захарченко.

«Я впервые спустилась в шахту и добыла 50 кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! Еле отмылась, только с третьего раза получилось», - сказала Чичерина сайту «Комсомольская правда».

Клип снимали в шахте «Горняк 95». После съемок Юлия выступила и перед рабочими.

«Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар», - сказала Чичерина.

Она поблагодарила шахтеров за опыт и отметила, что была потрясена.

Чичерина неоднократно ранее выступала в ДНР и ЛНР, в том числе и на передовых позициях для ополченцев.