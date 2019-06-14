Автомобиль с туристами сорвался с обрыва на самой опасной дороге в Грузии

Автомобиль с туристами сорвался с обрыва на 18-м километре дороги Пшавели - Абано - Омало. В результате ДТП погиб один человек, передает Sputnik Грузия.

«По моей информации, с обрыва упала машина типа пикап. В автомобиле находились двое граждан Грузии. На данный момент могу подтвердить гибель одного человека, о судьбе второго пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия мобилизованы спасательные группы», - рассказал вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили.

Дорога, на которой произошло ДТП, считается самой опасной в Грузии. Обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.