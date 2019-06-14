СМИ: в Бахрейне загадочно погибла россиянка

В Бахрейне при загадочных обстоятельствах умерла россиянка. Об этом со ссылкой на сестру девушки сообщает телеканал «360».

Родственникам пока не разрешают забрать тело погибшей и не раскрывают подробностей произошедшего.

По информации телеканала, местные следственные органы считают, что девушку могли выбросить с балкона шестого этажа из отеля, в котором она проживала. Сестра умершей также предполагает, что это было убийство.

Погибшей уроженке Пермского края было 22 года.