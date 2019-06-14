Путин заявил о готовности России расширить сотрудничество с Китаем и Монголией

Россия выступает за развитие взаимодействия с Китаем и Монголией, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на трехсторонней встрече с коллегами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, глава государства заявил, что приоритетное место во взаимодействии занимают вопросы улучшения транспортной инфраструктуры.

Президент отметил, что реализация соглашения о международных автомобильных перевозках будет способствовать более полному использованию транзитного потенциала трех стран.

«Мы заинтересованы в том, чтобы повысить взаимосвязанность наших трех государств, обеспечить наше свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг. Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе улан-баторской железной дороги», - заявил Путин. «Во взаимодействии с китайскими и монгольскими партнерами мы нацелены кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии и, как результат, в разы увеличить объемы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении», - добавил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ готова к более плотному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Он отметил, что наша страна может обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы стран-соседей.