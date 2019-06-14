В МВД рассказали о ходе выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков рассказал, как проходит процедура получения российских паспортов гражданами ДНР и ЛНР.

«Сегодня жители Донецка прошли процедуру получения гражданства Российской Федерации, вручение паспортов РФ», - заявил Агарков.

По его словам, к настоящему моменту в Миграционную службу и подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые в соответствии с указом, будут обрабатываться в течение трех месяцев.

«1200 документов уже обработаны и получили положительные реакции. Первые документы, которые были обработаны в течение месяца, сегодня получили паспорта», - отметил Агарков.

Он заявил, что в Ростовской области подготовлено четыре миграционных пункта, которые принимают документы граждан ЛНР и ДНР.

«Сейчас в селе Покровском произошла процедура вручения паспортов РФ, принятия гражданства, также в городе Новошахтинске такая же процедура произошла», - добавил начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что почти 7,5 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали прошение о получении российского гражданства. Первые 34 человека уже стали гражданами России. Они прибыли в Ростовскую область и получили паспорта РФ. Теперь такие группы будут оправлять в Россию почти каждый день.