Трамп: за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе причастен Иран. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Именно Иран сделал это. И вы знаете, что это сделал он, так как вы видели корабль», - заявил президент США, ссылаясь на видео, которое было опубликовано Центральным командованием вооруженных сил страны.

13 июня два танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео выразил позицию Вашингтона по поводу инцидента. Ответственность за атаку была возложена на Тегеран.

В Иране, в свою очередь, назвали претензии Соединенных Штатов безосновательными.