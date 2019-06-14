Телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку звездообразования
Зафиксировать вспышку удалось в галактике ESO 495-21, в центре которой располагается черная дыра.
© Видео: HubbleESA, YouTube © Фото: W. Vacca, NASA, ESA
Телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку звездообразования в галактике ESO 495-21. Об этом сообщают на сайте телескопа HUBBLE space telescope. Отмечается, что по параметрам она соответствует первым галактикам Вселенной.
Диаметр ESO 495-21 оценивают в три тысячи световых лет, рядом с ней расположены минимум две области звездообразования. Они содержат множество звездных скоплений, возраст которых варьируется от четырех до пяти миллионов лет.
Специалисты предполагают, что в центре галактики располагается черная дыра, масса которой равна приблизительно трем миллионам масс Солнца.