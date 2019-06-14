Конкурс в Президентское кадетское училище составил восемь человек на место

В этом году по конкурсу наберут 360 кадетов - это ученики 5, 6 и 7 классов. Когда введут в строй вторую очередь комплекса, их число вырастет до 840.

«Готовы сдавать объект уже к середине августа. Многие классы уже начинают комплектоваться мебелью, оборудованием. Мы с удовлетворением отмечаем, что степень готовности объекта высокая», - сказал Иванов.

Конкурс на поступление в Президентское кадетское училище, которое сейчас возводят в Кемерово, составил восемь человек на место.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.