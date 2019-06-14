Конкурс в Президентское кадетское училище составил восемь человек на место
Конкурс на поступление в Президентское кадетское училище, которое сейчас возводят в Кемерово, составил восемь человек на место.
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Желающих учиться здесь уже 2,5 тысячи. Грандиозную стройку проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Уже 1 сентября училище распахнет свои двери.
«Готовы сдавать объект уже к середине августа. Многие классы уже начинают комплектоваться мебелью, оборудованием. Мы с удовлетворением отмечаем, что степень готовности объекта высокая», - сказал Иванов.
В этом году по конкурсу наберут 360 кадетов - это ученики 5, 6 и 7 классов. Когда введут в строй вторую очередь комплекса, их число вырастет до 840.