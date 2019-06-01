Суровый снаружи и добрый внутри: кот-«старичок» стал звездой Сети

В Сети стремительно набирает популярность персидский кот Луи. Из-за необычного строения морды это домашнее животное напоминает недовольного старичка: он всегда хмурится, из-за чего взгляд становится суровым, а также имеет большие мешки под глазами.

Несмотря на то, что хозяйка Луи уверят в разговоре с Daily Mail, что ее кот добрый и нежный, в это трудно поверить.

«Лучшая иллюстрация утра понедельника», - пишут в комментариях под фото в Instagram пользователи.

«Он должен стать мемом!» - восклицают другие.

Многие удивляются, что у Луи на настоящий момент не миллионы подписчиков. По их мнению, он имеет все возможности стать следующим Grumpy Cat.

Ранее сообщалось о еще одной «пушистой звезде» интернета – коте по кличке Уилфред Воин, которого многие сравнивали с «бабушкой».