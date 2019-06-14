Самозанятые россияне смогут отчислять взносы в ПФР через мобильное приложение
В Петербурге прошло заседание расширенной коллегии ФНС России. Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о новом налоговом режиме «Налог на профессиональный доход».
По его словам, в эксперименте участвовало свыше 107 тысяч налогоплательщиков, они выдали 9,3 миллиона чеков на общую сумму 8,2 миллиарда рублей. Уплаченный налог составил 127 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «360».
Мишустин сообщил, что проект работает в четырех российских субъектах, и многие регионы также готовы принять соответствующие законы. По мнению главы ФНС, основные плюсы налога на профессиональный доход - это простая регистрация и администрирование и низкие налоговые ставки: 4% и 6% в зависимости от категории покупателя. 63% идет в консолидированный бюджет субъекта, в фонд обязательного медстрахования отправляется 37%.
Кроме того, планируется добавить возможность отчисления взносов в Пенсионный фонд России в мобильном приложении для тех, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления.