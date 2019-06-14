Самозанятые россияне смогут отчислять взносы в ПФР через мобильное приложение

В Петербурге прошло заседание расширенной коллегии ФНС России. Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о новом налоговом режиме «Налог на профессиональный доход».

По его словам, в эксперименте участвовало свыше 107 тысяч налогоплательщиков, они выдали 9,3 миллиона чеков на общую сумму 8,2 миллиарда рублей. Уплаченный налог составил 127 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «360».

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Мишустин сообщил, что проект работает в четырех российских субъектах, и многие регионы также готовы принять соответствующие законы. По мнению главы ФНС, основные плюсы налога на профессиональный доход - это простая регистрация и администрирование и низкие налоговые ставки: 4% и 6% в зависимости от категории покупателя. 63% идет в консолидированный бюджет субъекта, в фонд обязательного медстрахования отправляется 37%.

Кроме того, планируется добавить возможность отчисления взносов в Пенсионный фонд России в мобильном приложении для тех, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления.