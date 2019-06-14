Жителям Улан-Удэ рекомендовали не покидать помещения из-за пожара на рынке

Крупный пожар произошел утром на строительном рынке в Улан-Удэ. В Роспотребнадзоре по Республике Бурятия заявили о превышении в воздухе вредных примесей - диоксида азота и серы.

В связи с этим жителям города рекомендовано минимизировать время нахождения на улице, а также закрывать окна, двери и завешивать их мокрой тканью.

Данных о погибших и пострадавших при пожаре нет. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.