Массовый сбой произошел в работе Instagram по всему миру

Социальная платформа Instagram работает со сбоями по всему миру. На проблемы в использовании приложения и сайта пожаловались клиенты из разных стран через сайт Downdetector, отслеживающий сбои в работе популярных сервисов.

Сбои наблюдаются в разных концах света, что подтверждают и пользователи Twitter.

Сообщения о проблемах в работе приложения и сайта начали поступать после 00.00 по московскому времени. В Instagram не работают все функции: поиск, общая лента, личные сообщения, просмотр профиля. Также невозможно загрузить фотографии и истории.