Сестрам Хачатурян, убившим отца, вынесли окончательное обвинение

Сестрам Хачатурян, которые убили собственного отца, выдвинули окончательное обвинение 13 и 14 июня, формально следственные действия закончены.

«Мотив совершения преступления изменился. По версии обвинения, причиной совершения преступления стали противоправные действия отца, там подробно описано, что привело к этому. Кристина вины своей не признает», - рассказал «Звезде» адвокат старшей из сестер Кристины Хачатурян Алексей Липцер.

Предварительное расследование должны завершить на следующей неделе.

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года, на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные ранения. По подозрению в убийстве задержали троих дочерей Михаила. В сентябре того же года девушек освободили из-под стражи, а меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Напомним, ранее девушки отмечали, что со стороны отца над ними совершалось физическое насилие.