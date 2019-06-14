Врач-диетолог рассказала об опасности летних блюд

Лето побуждает есть как можно больше свежих ягод и овощей. Но не все сочетания продуктов приносят пользу. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, могут ли навредить салат из помидоров и огурцов и другие летние блюда.

По словам врача, салат из томатов и огурцов навредить не может. Но и пользы особой не принесет.

«Все-таки есть маленькое коварное но: в помидорах достаточно много витамина С, который помогает в жару нашим сосудам. А в огурцах - как, впрочем, и в любой другой зелени - есть вещество аскорбиназа, которое разрушает витамин С. Поэтому вреда, конечно, нет, но пользы все же не так много, как, скажем, от помидоров с чесночком», - цитирует Денисенко сайт «Комсомольской правды».

Это продукты, хорошо дополняющие полезные эффекты друг друга. Заправлять же такой салат лучше растительным маслом, который извлечет из помидоров витамин А.

Лето невозможно представить без окрошки. Но даже у нее есть свои минусы.

«Колбаса. Совсем не полезна ни для сосудов, ни для кишечника. Вместо колбасы добавьте лучше отварное мясо - телятину, грудку курицы или индейки», - рассказала врач-диетолог.

Из газированного кваса, добавила Денисенко, лучше выпустить пузырьки газа. А людям с проблемами ЖКТ лучше заменить его на сыворотку или разбавленный кефир.

«Но в целом к окрошке нет претензий. Особенно, если в ней много зелени и меньше картошки», - считает Денисенко.

А любителям клубники со сливками она порекомендовала употреблять блюдо через два-три часа после приема пищи, так как ягоды могут вызывать брожение.