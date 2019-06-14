Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Максим, сын экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, доставленный в больницу в день убийства матери, пришел в сознание. Об этом сообщили «Звезде» в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Состояние молодого человека оценивается как тяжелое, пока он не может общаться со следствием.

Накануне, 13 июня, полицейские нашли изрезанное тело жены спортсмена в загородном коттедже в поселке Новая Романовка. В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений.

Старший лежал без сознания с перерезанным горлом. По одной из версий, именно он убил свою мать, после чего попытался свести счеты с жизнью. Согласно другой информации, Арсений якобы сам мог расправиться с женщиной, а затем попытался зарезать брата.

Пока не удается восстановить последовательность событий, произошедших в тот злополучный день, расследование продолжается.