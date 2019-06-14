Никакого компромата: медведь уничтожил камеру, заснявшую его «танец»

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае для регистрации диких обитателей установлены камеры видеофиксации. Одной из них удалось заснять «танец» гималайского медведя.

Зверь неспешно прошелся мимо деревьев и, остановившись у одного из них, почесался спиной. На этом мишка не остановился и, заметив камеру, вывел ее из стоя зубами. Карта памяти осталась в устройстве, и «танец» смогли увидеть.

На территориях «Земли леопардов» работают свыше 400 фотоловушек. Они срабатывают, когда животное проходит мимо объектива.