Мать брошенной в московской квартире девочки ограничили в родительских правах

По требованию прокуратуры и органов опеки Головинский суд столицы ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко - мать девочки, которая была оставлена одна в квартире на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Суд решил ограничить Гаращенко в родительских правах. Передать несовершеннолетнюю на попечение отделу социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково», - заявила пресс-секретарь суда.

Также суд назначил взыскивать с матери девочки алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов заработка до 18-летия ребенка.

Напомним, что в квартире дома на Ленинградском шоссе была найдена пятилетняя девочка, по предварительной информации, с признаками истощения и отсутствием социальных навыков. Как заявили соседи, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Женщину задержали и арестовали. Ей вменялось совершение преступления по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии»).