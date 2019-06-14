«Бомба» Ле-Бурже: на выставке могут представить франко-германский истребитель пятого поколения

Сенсацией предстоящего авиасалона Ле-Бурже, по версии французского производителя истребителей Dassault Aviation, должен стать новый проект франко-немецкого истребителя пятого поколения SCAF, макет которого предполагается выставить на открывающейся под Парижем выставке (аббревиатура SCAF (или FCAS) расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система).

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Европейскому авиационному проекту, который переживает сейчас не лучшие времена из-за выхода Британии из программы создания истребителя пятого поколения по причине Brexit, уже более двух лет. Впервые макет был представлен на военно-морской выставке около года назад. При этом будущий европейский самолет пятого поколения позиционировался как многофункциональный истребитель, способный садиться в том числе и на авианосцы, наносить удары по воздушным, наземным и морским целям, фактически повторяя американскую программу F-35 модификаций A/B/C.

Однако до сегодняшнего дня не известно, кто в конечном итоге примет участие в программе реализации этого проекта. По последней информации, Британия собирается создавать свой истребитель пятого поколения. Немецкие компании настаивали на своей версии, но под давлением французов, которые единственные в Европе делают истребители «по полному циклу», признали лидерство Dassault Aviation в программе SCAF.

Немецкие производители уже выделили определенные средства на создание нового европейского самолета, однако до сих пор не определен его конечный облик.

Рассматривают свое участие в проекте и испанцы. Фактически такая консолидация усилий авиапроизводителей в будущей европейской программе истребителя пятого поколения повторяет схему создания авиационной техники, которая принята в Airbus Industry.

С учетом того, что немецкие компании уже анонсировали государственную программу по производству гиперзвукового оружия, в том числе и воздушного базирования, можно предположить, что в одной из версий SCAF может стать платформой для запуска гиперзвуковых ракет. Фактически, такая компоновка высотного истребителя-платформы с возможностью разгона до больших сверхзвуковых скоростей - это калька российского комплекса МиГ-31БМ с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

53-й парижский авиасалон откроет в понедельник, 17 июня, в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон.

Как пишет France Blue, ожидается, что за неделю Ле-Бурже посетят около 320 тысяч человек. На выставке будет представлено 2 400 экспонатов и 150 самолетов.