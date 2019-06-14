МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте комитета, передает РИА Новости.

При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния элементов антенн, датчиков, прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов были найдены повреждения, которые характерны для следов от воздействия молнии, говорится в отчете.

Согласно отчету МАК, самолет SSJ-100 в момент приземления совершил три касания о ВПП.

«Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены», - говорится в документе.

Далее, как сообщается в отчете, произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции воздушного судна с разливом топлива и пожаром.

«Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере», - сказано в отчете.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, который следовал из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Согласно информации Гидрометцентра РФ, в тот день в Подмосковье была гроза. По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек. В качестве основных версий происшествия рассматривались недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр лиц, а также неисправность самолета и метеорологические условий.