Массовый вылет конвертопланов V-22 Osprey попал на видео

V-22 Osprey - единственный серийно выпускаемый конвертоплан, разрабатывался в США более 30 лет компанией Bell. Находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.

Конвертоплан - летательный аппарат с поворотными двигателями, которые на взлете и при посадке работают как подъемные, а в горизонтальном полете — как тянущие.

Это позволяет увеличить скорость полета летательного аппарата. Так, V-22 способен совершать полет в самолетном режиме на скорости 509 км/ч.

Вместе с тем эксплуатация Оsprey показала, что это машина наряду с ее большой стоимостью (более 100 млн долларов) часто простаивает в ремонте из-за большого числа неисправностей.

Холдинг «Вертолеты России» представили российский беспилотник-конвертоплан на выставке «Helirussia» в 2017 году.