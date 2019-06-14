Сын Алибасова объяснил желание увезти отца за границу

Бари Алибасов-младший хочет отправить своего отца, известного музыкального продюсера, продолжить лечение за границей. По его мнению, там он сможет избежать навязчивого внимания прессы и общественности.

При этом он считает реанимацию в НИИ имени Склифосовского одной из лучших в мире.

«В Склифе у него все хорошо, потому что там лучшая реанимация в отделении токсикологии в мире. У нас самая частая практика спасения людей от бытовой химии», - подтвердил свои слова Алибасов «360».

Но проходить дальнейшую реабилитацию в России достаточно проблемно, потому что к Алибасову в реанимацию каждый день пытаются проникнуть посторонние. Его сын утверждает, что такие инциденты случаются по 15-20 раз за сутки.

Алибасов-младший беспокоится за отца, потому что когда его переведут в обычную палату, внимание общественности только возрастет.

«Для его спокойствия, когда его выпишут из реанимации, мы его куда-нибудь увезем», - добавил он.

Отметим, что сегодня, 14 июня, Бари Алибасов сдает повторные анализы впервые с момента попадания в реанимацию 4 июня, когда он по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока.

По данным его сына, Алибасов будет находиться в реанимации еще пять-семь дней. После его ждет серьезная реабилитация сроком до полутора месяцев.