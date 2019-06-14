Смывает мосты и дома: в Китае бушует разрушительное наводнение

Во время наводнения на юге Китая смыло мост. По меньшей мере два автомобиля рухнули в реку. Одному человеку удалось спастись, однако точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Восемь провинций оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей. Ливни провоцируют сход оползней, которые буквально сносят все на своем пути.

Известно, что суммарно в результате стихийного бедствия погибло по меньшей мере 49 человек, 14 пропали без вести. Китайский комитет по уменьшению опасности стихийных бедствий заявил о разрушении более семи тысяч домов и эвакуации почти 300 тысяч человек. По некоторым данным, в результате ЧП пострадали 4,5 миллиона человек, пишет Daily Mail.

В некоторых районах уровень затопления достиг двух метров. Синоптики прогнозируют сильный ливень еще около суток.