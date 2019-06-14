Пентагон опубликовал «видеодоказательства» атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видео, которое, по словам американцев, является доказательством причастности Ирана к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

В ведомстве утверждают: на кадрах видно, как иранская лодка Корпуса стражей исламской революции подплывает к одному из танкеров и снимает с его борта, как говорится в сообщении, неразорвавшуюся мину.

При этом отмечается, что всего было заложено два боеприпаса. Одно из них, по данным американской стороны, сработало.

Ранее США обвинили Иран в атаке на два танкера в Оманском заливе. На борту одного из них находились 11 россиян.

На настоящий момент причины произошедшего у берегов Ирана ЧП неизвестны. В СБ ООН в свою очередь призвали провести тщательное расследование нападения.