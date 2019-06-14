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Идею Кучмы по Донбассу поддержали в ОБСЕ

Татьяна Полуказакова
14:06 14.06.2019
По словам председателя ОБСЕ, инициативы Кучмы могут изменить всю риторику конфликта.
Идею Кучмы по Донбассу поддержали в ОБСЕ
© Фото: Omar Marques, Sopa Images, Globallookpress

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак одобрил инициативу урегулирования ситуации на Донбассе, с которой выступил председатель украинской делегации на Минских переговорах Леонид Кучма.

«Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонней контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные вторым президентом Кучмой. Они имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы», - цитирует Лайчака «Укринформ».

Кроме того, он заявил, что важной предпосылкой политических сдвигов стал бы гарантированный и постоянный режим прекращения огня.

Ранее Леонид Кучма предложил восстановить экономические связи с неподконтрольными официальному Киеву территориями.

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