СМИ: КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию

Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию. Об этом сообщило издание ZN.ua.

Это произошло, когда Порошенко издал указ о создании национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, сказано в публикации издания.

Комиссия была образована летом 2014 года, а спустя два года Верховная рада приняла документ, в котором новый орган был охарактеризован как «постоянно действующий независимый государственный коллегиальный», его членов назначает и увольняет президент страны.

КС признал, что бывший украинский лидер вышел за пределы своих конституционных полномочий, потому что у него не было права создавать такие структуры и формировать их состав.

Также суд решил, что определенный законом статус комиссии не соответствует конституции: учитывая задачи этого органа, его работой должен был управлять кабинет министров.

Как напоминает издание, в период президентства Порошенко деятельность комиссии была связана со многими скандалами. Ее, по словам автора статьи, обвиняли «в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп».