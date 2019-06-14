Иран показал спасенный с атакованного в Оманском заливе танкера экипаж: видео

Иран поделился видеозаписью, на которой видны спасенные с атакованного танкера моряки.

Предполагаемая атака на танкер произошла 13 июня в Оманском заливе. Все 23 членов экипаже были спасены с судна. На кадрах видно, как они сидят в комнате в иранском порту Яск.

Нападение произошло на два корабля, один из которых перевозил нефть, другой химикаты. Несмотря на то, что иранская пресса писала, что экипажи судов были спасены Тегераном, ВМС США опровергли эту информацию и заявили, что 21 из спасенных моряков находился на борту американского военного судна.

Глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал случившиеся инциденты «подозрительными», отметив, что все произошло в тот момент, когда японский премьер-министр Синдзо Абэ встречался с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Front Altair, который находился в Оманском заливе у берегов Ирана, произошел взрыв и затем пожар после попадания ракеты, или подрыва на мине. На борту танкера находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и 1 грузин. Пострадал также танкер Kokuka Courageous.

Госсекретарь США Майкл Помпео ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе несет Иран. В Кремле же отметили, что причины произошедшего у берегов Ирана ЧП пока никому неизвестны.