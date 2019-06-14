Фасад Главного храма ВС РФ украсят барельефы святых Александра Пересвета и Андрея Осляби

Студия военных художников имени М.Б. Грекова работает над созданием элементов художественно-архитектурного убранства Главного храма ВС РФ.

Уникальные барельефы святых Александра Пересвета и Андрея Осляби, высота которых составит пять метров, украсят фасад церкви.

Перед тем, как приступить к работе над полноразмерными структурами, художники создают их уменьшенную копию. Эти макеты позже утверждаются Художественным советом.

Затем скульпторы создают каркас и работают над формой. Проработка мелких деталей также очень важна для того, чтобы точно передать образ святых.

Уже после завышения этих этапов барельефы пройдут процессы формовки, литья в бронзу и последующую обработку.