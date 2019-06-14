В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о результатах встречи Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая состоялась на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Как рассказал Песков, Путин и Лукашенко обсудили актуальные двусторонние вопросы, а также тему интеграции. Кроме того, президенты подтвердили намерение в ближайшее время провести двустороннюю встречу, сообщает ТАСС.

«Также они затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия», - заявил представитель Кремля.

Кроме того, лидеры двух государств в разговоре затронули тему проведения в столице Белоруссии II Европейских игр.